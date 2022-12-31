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Чергова серія нашого футбольного “Що? Де? Коли?”.

Так, людина, чиї команди так багато разів забивали на останніх хвилинах, святкує день народження саме в останній день календарного року. Сьогодні 81 рік виповнився серу Алексу Фергюсону – людині, яка привела Манчестер Юнайтед до двох Кубків чемпіонів, тринадцяти перемог у Прем'єр-лізі та безлічі кубків значимістю трохи нижче.

Новим враженням властиво затьмарювати старі, але у випадку з Фергюсоном особистість з кожним роком виглядає лише грандіознішою. Саме зараз ті нескінченні перемоги МЮ виглядають незрівнянно значущими, аніж 10 чи 20 років тому. Вмістити весь масштаб його особистості у кілька питань неможливо, але ми спробували запитати про найцікавіше, що було в житті сера Алекса.

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