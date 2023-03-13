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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 12 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 12 березня:

Центральний матч 17 туру української Прем’єр-ліги завершився перемогою Динамо Київ над Дніпром-1.

Донецький Шахтар одразу скористався похибкою команди Олександра Кучера, здолавши Кривбас та одноосібно очоливши турнірну таблицю вперше за тривалий час.

Мікель Артета провів 100 переможний матч на чолі лондонського Арсенала.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.