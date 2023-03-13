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"Синьо-жовті" посіли третє місце у групі після Ірландії та Італії.

Сьогодні, 13 березня, збірна України U-17 поступилася Італії з рахунком 0:3 і завершила свій невдалий виступ у кваліфікації Євро-2023.

Перемогу італійцям над командою Юрія Мороза принесли забиті м'ячі у виконанні Раваньйолі, Лібералі та Мендічино.

У попередніх матчах українці обіграли Кіпр (4:2) та поступилися Ірландії (0:3).

Таким чином, Україна набрала лише три очки та посіла третє місце в групі і не зіграє на чемпіонаті Європи.

Україна (U-17) — Італія (U-17) 0:3

Голи: Раваньйолі, 40, Лібералі, 77, Мендічино, 87.

Україна (U-17): Суркіс, Кайдалов (Бакай, 86), Коробов, Захарченко, Дикий, Іщенко (Білий, 61), Синчук (Хан, 75), Осипенко (Пашко, 61), Будко, Калин (Руснак, 75), Пономаренко.

Італія (U-17): Мартінеллі, Вентре, Рамай, Садотті, Коччі (Паньюкко, 73), Мендічино, Ріккіо, Манніні (Бонаномі, 88), Раньйолі Галлі (Скотті, 83), Романо (Лібералі, 73), Раваньйолі (Рао, 88).

Попереджені: Осипенко, Калин, Пономаренко, Кайдалов, Захарченко — Коччі, Манніні, Вентре.