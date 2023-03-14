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44-річний португалець допомагатиме Роберто Мартінесу.

Федерація футболу Португалії на своєму офіційному сайті оголосила про формування тренерського штабу збірної Португалії.

Помічником головного тренера національної команди Роберто Мартінеса став колишній захисник Челсі та Реала Рікарду Карвальо, який свого часу провів 89 матчів у футболці збірної.

Тренером воротарів став Рікарду Перейра, який провів 79 поєдинків у збірній.

Крім них ще шість спеціалістів увійшли до тренерського штабу бельгійського наставника.

Нагадаємо, на своєму новому місці Мартінес змінив Фернанду Сантуша, який залишив збірну Португалії після ЧС-2022 у Катарі.