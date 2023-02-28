Другое

Замість зіркового португальця віддувався його колишній партнер по Реалу Пепе.

Капітан збірної Португалії та нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду не брав участі у голосуванні FIFA The Best.

Зірковий португалець прийняв рішення не голосувати і віддай свій голос для вибору своєму колишньому партнеру по Реалу Пепе, який не включив до топ-3 переможця Ліонеля Мессі.

На перше місце Пепе поставив нападника ПСЖ та одноклубника аргентинця Кіліана Мбаппе. На друге місце був поставлений Лука Модрич, а трійку найкращих замкнув Карім Бензема.

Також зазначимо, що вперше з 2007 року Роналду не був включений до символічної збірної року за версією ФІФА.