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38-річний футболіст буде включений до заявки.

Кріштіану Роналду буде включено до складу збірної Португалії на березневі матчі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 38-річний форвард матиме змогу зіграти з Ліхтенштейном та Ісландією у кваліфікації ЧС-2024.

Португалець знаходиться за крок від рекорду по іграм за збірні. Як і у Бадера Аль-Мутви з Кувейту, він має 196 матчів на міжнародному рівні.

Зазначимо, що Роналду забив 8 голів за 7 ігор у складі Ан-Насра.