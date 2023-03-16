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Функціонер в загальних рисах відзвітував про свою роботу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підбив підсумки своєї роботи на чолі головної футбольної організації.

"У 2022 році доходи ФІФА зросли до рекордних 7,5 мільярдів доларів — за час пандемії коронавірусу. Коли я прийшов на цю посаду, бюджет організації складав 1 мільярд, а зараз — майже 4.

В наступному циклі ми обіцяємо новий рекорд доходів — 11 мільярдів. І це без урахування клубного чемпіонату світу, який може додати ще декілька мільярдів", — цитує Інфантіно ESPN.

Нагадаємо, що сьогодні Інфантіно було переобрано на посаду президента ФІФА до 2027 року.