Ліга конференцій

Історична подія для польського футболу.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій Лех здолав шведський Юргорден (3:0) та спокійно крокує у чвертьфінал. Загальний рахунок протистояння — 5:0 на користь поляків.

Прохід у чвертьфінал став знаковим не тільки для Леха, а й для польського футболу загалом. Команда з Познані стала першою представницею Екстракляси, яка дійшла до 1/8 фіналу європейського турніру вперше за 27 років. Нагадаємо, у сезоні 1995/96 варшавська Легія дійшла до 1/4 Ліги чемпіонів, де поступилася грецькому Панатінаїкосу.

Юргорден — Лех 0:3

Голи: Марчвінські, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2

Вилучення: Даніельссон (Ю), 44.