Ліга конференцій

"Фіалки" запалюють на євроарені.

В 1/8 фіналу Ліги конференцій Фіорентина повторно обіграла Сівасспор (4:1) та пройшла у чвертьфінал змагань.

Для "фіалок" це восьма перемога поспіль в єврокубках. Раніше вони обіграли в першому матчі 1/8 фіналу Сівасспор, до цього були 2 перемоги над Брагою, також "фіалки" були сильніші за РФС, Башакшехір та двічі здолали Хартс.

Як пише Gracenote Live, Фіорентина — третя італійська команда, яка виграла 8 матчів поспіль у єврокубках, після Мілана (10, 1992/93) та Ювентуса (8, 1984-1985).

До речі, команда з Флоренції також покращила свої справи у чемпіонаті. В останньому турі вони перемогли Кремонезе.