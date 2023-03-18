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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 17 березня.

Завершилася 387 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Поблизу Берестового, що на Донеччині, українські військові збили російський Су-25 з польського ПЗРК Piorun.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Видача ордеру на арешт означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів.

Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції. Про це сьогодні заявив президент Туреччини. За його словами, Фінляндія вжила всіх заходів, необхідних для отримання членства, тому схвалення її вступу в НАТО можуть винести на голосування парламенту.

Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету на 2023 рік. Документ передбачає збільшення видатків на 5,56 млрд гривень на невідкладні заходи для подолання наслідків російського вторгнення КМВА повідомила , що з 26 березня, найвірогідніше, у столиці скоротиться комендантська година і триватиме з 00:00 до 05:00. Уряд Словаччини ухвалив рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Кількість поки що не уточнюється. Уряд Словаччини ухвалив рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Кількість поки що не уточнюється.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, зс рф тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка — Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Марїнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області; Времівка Донецької області; Добра Надія — Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

В місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових — евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність.

Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію.

Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави.

Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто допомагає нам захищати наших людей!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!