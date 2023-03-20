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Футболіст був героєм картини "Ласкаво просимо в Рексем".

Цікава історія може відбутись у майбутні тижні. Нападник англійського Рексема Пол Маллін, який грає у п'ятому дивізіоні країни, може отримати дебютний виклик у національну збірну Уельсу.

Пола Малліна серйозно розглядали як кандидата до виклику у збірну Уельсу цього місяця, і двері для футболіста все ще відкриті.

Головний тренер збірної Уельсу Роберт Пейдж спостерігав за Малліном, який відіграв роль самого себе у серіалі "Ласкаво просимо в Рексем". До речі, власниками клубу є актори Райан Рейнольдс і Роб МакЕлгенні.

Прогнозується, що Маллін увійде до списку гравців на матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Вірменії та Туреччини. Футболіст народився в Мерсісайді, але його дідусь та бабуся з Уельсу, тому він має право змінити футбольне громадянство.

Відзначимо, що у сезоні-2022/23 на рахунку 28-річного Малліна 31 гол за Рексем у Національній лізі.