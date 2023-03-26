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Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 25 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Німеччини у товариському матчі здобула перемогу над національною командою Перу з рахунком 2:0.

Перемогу німцям забезпечив оформлений дубль нападаючого Вердера Нікласа Фюллькруга, який забив два м'ячі у першому таймі.

Свій наступний матч Німеччина проведе проти Бельгії, а Перу зустрінеться із Марокко. Обидва матчі відбудуться 28 березня.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Німеччина — Перу:

Німеччина — Перу 2:0

Голи: Фюллькруг, 12, 33.

Німеччина: Тер Штеген — Шлоттербек (Керер, 86), Джан (Горецка, 46), Гінтер — Раум, Кімміх, Гаверц (Шаде, 75), Вірц (Гьотце, 46), Вольф — Вернер (Гнабрі, 46), Фюллькруг (Беріша, 75).

Перу: Гальєсе — Абрам, Араухо, Тапія — Лопес, Акіно (Йотун, 70), Картахена (Поло, 56), Гонсалес (Флорес, 46), Адвінкула (Самбрано, 88) — Каррільйо (Сандоваль, 88) — Руйдіас (Лападула, 46).

Попередження: Раум — Картахена.

На 68 хвилині Гаверц (Німеччина) не реалізував пенальті.