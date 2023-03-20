Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер мюнхенської Баварії не допоможе національній команді.

Під час найближчих вікон, присвячених проведенню міжнародних матчів, збірна Німеччини буде позбавлена необхідності брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, який відбудеться саме в цій країні.

Команда Ганса-Дітера Фліка таким чином буде компенсувати відсутність офіційних поєдинків проведенням товариських зустрічей.

На березень "Бундестім" запланували собі дві гри — проти Перу та Бельгії, 25 та 28 березня відповідно.

Разом із тим, тренерський штаб оголосив перелік виконавців, яких було обрано для виклику до лав національної команди.

До їхнього складу входив і півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала, який продовжує вражати результативною грою в поточному сезоні.

Однак, як стало відомо німецькій пресі, під час березневого міжнародного вікна Фліку доведеться обходитись без 20-річного юнака, який отримав пошкодження підколінного сухожилля.

За цей футбольний рік Джамал відзначився 15 голами та 12 гольовими передачами в 35 матчах.