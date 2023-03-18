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Вимушена новинка від головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

Новим капітаном збірної Німеччини у найближчих матчах виступить півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх.

Про це повідомив головний тренер національної команди Ганс-Дітер Флік, слова якого наводить Bayern&Germany.

Таке призначення сталося через відсутність у розташуванні збірної ветеранів колективу — Мануеля Ноєра, Томаса Мюллера та Ілкая Гюндогана.

У складі національної команди Кімміх провів 74 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав 19 результативних передач.

У найближчих матчах Німеччина зіграє проти Перу (25 березня) та Бельгії (28 березня).