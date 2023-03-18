Вимушена новинка від головного тренера Ганса-Дітера Фліка.
Йосуа Кімміх, Getty Images
18 березня 2023, 14:55
Новим капітаном збірної Німеччини у найближчих матчах виступить півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх.
Про це повідомив головний тренер національної команди Ганс-Дітер Флік, слова якого наводить Bayern&Germany.
Таке призначення сталося через відсутність у розташуванні збірної ветеранів колективу — Мануеля Ноєра, Томаса Мюллера та Ілкая Гюндогана.
У складі національної команди Кімміх провів 74 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав 19 результативних передач.
У найближчих матчах Німеччина зіграє проти Перу (25 березня) та Бельгії (28 березня).