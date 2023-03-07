Україна

УАФ отримала відповідь від іспанського бренду.

УАФ звернулась до Joma за поясненнями з приводу співпраці з зенітом, який презентував нову форму та нарешті отримала відповідь.

Іспанський виробник заперечує співпрацю з російським клубом. Текст відповіді Joma наводимо нижче:

"Ми підтверджуємо, що штаб-квартира Joma в Іспанії припинила всю нашу спонсорську діяльність зі спортивними командами з росії та білорусі. У нас немає прямого контакту — ні комерційного, ні спонсорського — з будь-яким професіональним клубом там (у росії та білорусі. – Ред.), і ми не були в курсі та не маємо жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми «зеніту»".

У відповідь на запитання, як так сталося, що російський клуб презентував форму саме компанії Joma, у листі повідомляється, що ці "футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спонсор збірної України Joma взяв участь у створенні форми для клубу Кадирова та ЦСКА Москва.