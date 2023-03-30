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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 березня.

Завершилася 399 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Якщо Бахмут впаде перед російськими військами, путін "продасть цю перемогу заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", щоб здобути міжнародну підтримку і змусити Україну піти на неприйнятні компроміси", — Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

У майбутньому Україна обов'язково отримає винищувачі F-16 або інші літаки IV покоління, проте зараз партнерам слід зосередитись на передачі систем ППО, ракет та бронетехніки. Про це говорить голова Пентагону.

Іспанія відправить Україні перші 6 танків Leopard A4 в середині квітня — El Pais.

"Україна витрачає на війну 130 млрд грн на місяць", — міністр фінансів Сергій Марченко.

Німеччина схвалила виділення додаткових €12 млрд військової допомоги Україні.

Хорватія вже найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі-8 – Міноборони.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Підрозділами Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них — Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Бахмут. Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які бʼються на Бахмутському напрямку. Бʼються стійко, результативно. Я дякую кожному і кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка, 77 окремої аеромобільної бригади та славетній 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Молодці, хлопці!

Плюс сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91 року. Так – буде завжди.

Я дякую всім, хто дбає про Україну і наших громадян! Дякую всім, хто підтримує українську боротьбу за незалежність!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!