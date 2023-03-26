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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 25 березня.

Завершилася 395 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Загроза ракетних атак залишається на високому рівні", — ОК Південь. За даними командування, корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок було зменшено до 10 одиниць, надводні ракетоносії заведено в пункти базування.

- рф не полишає спроб захопити Вугледар, попри значні втрати в особовому складі та техніці – ISW. Дослідники вважають, що причин неможливості взяти місто є кілька. Зокрема: складний рельєф місцевості, відсутність бойової могутності та нездатність атакувати ЗСУ зненацька.

- "ЗСУ поки не можуть розпочати контрнаступ через брак зброї", — Зеленський в інтерв'ю японському виданню Yomiuri.

- "Спроби росіян захопити Бахмут зайшли в глухий кут, тепер вони готуються до оборони" — британська розвідка.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Миропілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема, Дворічна Харківської області; Куп’янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Дружба.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення, а саме: Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснює обстріли населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Бургунка, Антонівка, Белозерка Херсонської області та міста Херсон.

російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки – від США, Литви, Фінляндії, Німеччини.

Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – іще раз дякую пану Премʼєр-міністру Кішіді за продуктивний візит.

Отримали півтора мільярди євро макрофіну від ЄС – кошти вже на рахунках Національного банку.

Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації після поранень наших воїнів. Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!