Орендований динамівець отримав м'язове ушкодження.
Томаш Кендзьора, ФК ПАОК
01 квітня 2023, 14:36
Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора, який зараз виступає за ПАОК на правах оренди, може пропустити частину сезону, що залишилася, через травму. Про це повідомляє прес-служба грецького клубу.
28-річний поляк має м'язове пошкодження стегна, через що він може пропустити від чотирьох до шести тижнів.
Таким чином Томаш може більше не зіграти за ПАОК у поточній кампанії, яка закінчується 13 травня.
Нинішнього сезону Кендзьора провів чотири поєдинки у складі грецького клубу, забивши один гол.
Орендну угоду з футболістом розраховано до літа цього року.
Після 27 турів ПАОК набрав 57 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції. До лідируючого Панатінаїкоса – п'ять очок.