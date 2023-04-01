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Орендований динамівець отримав м'язове ушкодження.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора, який зараз виступає за ПАОК на правах оренди, може пропустити частину сезону, що залишилася, через травму. Про це повідомляє прес-служба грецького клубу.

28-річний поляк має м'язове пошкодження стегна, через що він може пропустити від чотирьох до шести тижнів.

Таким чином Томаш може більше не зіграти за ПАОК у поточній кампанії, яка закінчується 13 травня.

Нинішнього сезону Кендзьора провів чотири поєдинки у складі грецького клубу, забивши один гол.

Орендну угоду з футболістом розраховано до літа цього року.

Після 27 турів ПАОК набрав 57 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції. До лідируючого Панатінаїкоса – п'ять очок.