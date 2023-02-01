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Шимон Пакановскі поділився своїми думками після переходу свого клієнта в ПАОК.

Агент захисника київського Динамо Томаша Кендзьори Шимон Пакановскі прокоментував оренду його клієнта в грецький ПАОК.

"Ситуація Томаша в Динамо була складною. Насамперед, це людські аспекти — він тренувався і жив там, де йдуть регулярні бойові дії, де літають безпілотники, йдуть бомбардування міст. Це вплинуло на його психіку і життя в цілому.

Після переходу в ПАОК Томаш зітхнув із полегшенням. Ми зробили все, щоб знайти клуб Томашу в країні, де він міг би зосередитися тільки на футболі. Для нас і для нього найголовніше, що він змінив країну і більше не буде у центрі війни. Йому потрібно було змінити обстановку, щоб розвиватись у плані спорту та дихати легше морально.

Можливо, він залишиться в Греції, можливо, повернеться, зараз важко сказати. Багато залежить від того, чи буде війна в Україні і як розвиватиметься ситуація в країні", — наводить слова Пакановскі SportoweFakty з посиланням на Canal+ Sport.

Раніше повідомлялося, що Динамо достроково повернуло з оренди в Олександрії Дячука.