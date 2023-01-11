Команда почала підготовку до другої частини сезону.
Фехервар, офіційний сайт Фехервара
11 січня 2023, 11:55
Угорський Фехервар, за який грають два українці Артем Шабанов і Євген Макаренко, вирушив на тренувальний збір до Хорватії.
На своєму офіційному сайті команда оголосила список гравців, які братимуть участь у підготовці до другої частини сезону. Серед них не виявилось ані Шабанова, ані Макаренка.
Нагадаємо, Артем Шабанов нещодавно був переведений в дубль, а Євген Макаренко має проблеми з хребтом.
Майже весь 2022 рік за Фехервар виступав динамівець Богдан Лєднєв на правах оренди. 31 грудня його угода з угорським клубом закінчилась і він повернувся до Києва.
Наразі Фехервар у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини посідає 8-ме місце.