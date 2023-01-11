Другое

Команда почала підготовку до другої частини сезону.

Угорський Фехервар, за який грають два українці Артем Шабанов і Євген Макаренко, вирушив на тренувальний збір до Хорватії.

На своєму офіційному сайті команда оголосила список гравців, які братимуть участь у підготовці до другої частини сезону. Серед них не виявилось ані Шабанова, ані Макаренка.

Нагадаємо, Артем Шабанов нещодавно був переведений в дубль, а Євген Макаренко має проблеми з хребтом.

Майже весь 2022 рік за Фехервар виступав динамівець Богдан Лєднєв на правах оренди. 31 грудня його угода з угорським клубом закінчилась і він повернувся до Києва.

Наразі Фехервар у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини посідає 8-ме місце.