Другое

Український нападник, вірогідно, змінить клуб.

Брюгге збирається продати українського нападника Романа Яремчука в найближче літнє трансферне вікно, повідомляє belgiumsoccer.

Стверджується, що бельгійський клуб хоче підсилити склад, проте для цього спершу потрібно отримати дивіденди з продажу гравців.

У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного українця два голи та два асисти у 24 поєдинках за Брюгге в усіх змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роман Яремчук зацікавив представника чемпіонату Німеччини — Майнц.