Український нападник, вірогідно, змінить клуб.
Роман Яремчук, getty images
03 квітня 2023, 23:26
Брюгге збирається продати українського нападника Романа Яремчука в найближче літнє трансферне вікно, повідомляє belgiumsoccer.
Стверджується, що бельгійський клуб хоче підсилити склад, проте для цього спершу потрібно отримати дивіденди з продажу гравців.
У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного українця два голи та два асисти у 24 поєдинках за Брюгге в усіх змаганнях.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роман Яремчук зацікавив представника чемпіонату Німеччини — Майнц.