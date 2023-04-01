Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 31 березня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 31 березня:
Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе перейде в мадридський Реал у 2024 році.
Захисника андалузької Севільї та збірної Аргентини Гонсало Монтіеля звинувачено в зґвалтуванні.
Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін — найдорожчий голкіпер світу віком до 21 року.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.