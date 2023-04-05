Другое

Функціонер висловився про відсторонення крахни-терористки.

Напередодні на виконкому УЄФА прийняли рішення щодо команд, які розв'язали війну в Україні — білорусі та рф.

Білорусі все ще дозволено грати у відбіркових матчах Євро-2024. Рф все також відсторонена від будь-яких турнірів.

Читай також: На Павелка подали до суду у Швейцарії

"Поки не закінчиться війна, не бачу можливості щось міняти", — прокоментував це рішення переобраний президент УЄФА Александер Чеферін у коментарі Sportschau.

Відзначимо також, що Україну не прибрали зі спільної заявки на проведення ЧС-2030.