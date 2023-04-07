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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 квітня.

Завершилася 407 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Ввечері росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами. Три удари завдали по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому. Наразі відомо про 7 поранених людей.

У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував своїх доньок.Після смерті дружини він впродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії щодо двох неповнолітніх. Дівчата розповіли про це старшому брату, який звернувся до правоохоронців.

УПЦ МП припинила своє існування у Львові.У місті демонтували незаконно збудовану церкву у Сихівському районі, храм УПЦ МП на вулиці Бобанича перейшов до ПЦУ, а у приміщенні на вулиці Пекарській тепер планують розвивати реабілітацію військових.

Емманюель Макрон прибув до Китаю та зустрівся з Сі Цзіньпіном. Вони закликали до "якнайшвидших мирних перемовин" між росією та Україною.

Сейм Литви ухвалив резолюцію про офіційне запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у липні.

Україна та Польща спільно вироблятимуть танкові снаряди 125-мм калібру.

Болгарія заборонить доступ до портів суднам із російського реєстру судноплавства.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. В той же час, обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Звернення Президента України Володимира Зеленського до польського народу:

"Сьогодні весь день уже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад та підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні.

Провів нараду з Главою Уряду Шмигалем, більш щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів. Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової.

Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та в постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України.

І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!