Другое

Безус відзначився не з найкращого боку, а Артем Бєсєдін матч пропускав.

Омонія у першому півфінальному матчі Кубка Кіпру не змогла обіграти Пафос.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Омонія відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині, коли результативним ударом відзначився Лоізос Лоїзу. Однак на 93 хвилині господарі відігралися зусиллями Жайро Маседи.

На той час гості грали у меншості після вилучення українського півзахисника Романа Безуса. Українець вийшов на 70 хвилині поєдинку, а потім за 12 хвилин отримав дві жовті картки.

Також зазначимо, що орендований нападник Динамо Артем Бєсєдін не потрапив у заявку на матч.

Матч-відповідь Кубка Кіпру відбудеться 26 квітня на домашньому полі Омонії.