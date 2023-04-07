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Яремчук отримає зіркового тренера.

Екснаставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може отримати нову роботу, повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, 50-річний фахівець входить до шорт-листа бельгійського клубу. На посаду тренера також претендують Ронні Дейла та експомічник тренера у Лейпцигу та Баварії Діно Топпмеллер.

Додамо, що наразі Брюгге очолює Рік Де Міл. 41-річний фахівець працюватиме із нинішньою командою до кінця сезону. На цій посаді він змінив Скотта Паркера.

Нагадаємо, Сульшер залишив МЮ у листопаді 2021 року. До цього він тренував Мольде (двічі) та Кардіфф. Раніше повідомлялось, що після відходу з МЮ норвезький фахівець переглянув усі свої 168 матчів на чолі "червоних дияволів", щоб зробити великий аналіз своєї роботи.