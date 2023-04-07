Україна

Капітан Шахтаря повернувся до повноцінних тренувань.

Донецький Шахтар готується до матчу УПЛ проти харківського Металіста. 6 квітня підопічні Ігора Йовічевіча провели планове тренування у Львові.

У загальній групі тренуються Тарас Степаненко, який пропускав попередній поєдинок донеччан, а також Віктор Корнієнко, відновлення якого входить у завершальну фазу.

Матч 20-го туру УПЛ Шахтар – Металіст відбудеться в суботу, 8 квітня, в Ужгороді. Гра на стадіоні Авангард розпочнеться о 14:00. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.