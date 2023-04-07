Ахмед Аль-Хамді розповів, який вплив на Саудівську Аравію матиме приїзд Кріштіану Роналду.
Кріштіану Роналду, sportskeeda.com
07 квітня 2023, 11:11
Генеральний директор Ан-Насра Ахмед Аль-Хамді поділився своїми думками щодо переходу та виступів нападаючого Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.
"Підписання контракту з Кріштіану Роналду — історична угода та свідчення великого відродження, яке ми переживаємо, та необмеженої підтримки мудрого керівництва. І це віддається світу луною.
Це вплине на імідж Саудівської Аравії і покаже світові ступінь прогресу нашої країни", — наводить слова Аль-Хамді Sportskeeda.
Нагадаємо, Роналду виступає за Ан-Наср із 2023 року, а його контракт розрахований до 2025 року.
Нинішнього сезону Роналду провів 11 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав два асисти.
Свій найближчий матч Ан-Наср проведе проти Аль-Фейха. Гра відбудеться 9 квітня, о 22:00 за київським часом.