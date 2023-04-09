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Несподівані події у Суперлізі.

В Греції трапилася доволі нетипова ситуація — повідомляє Sport24.

Польського арбітра Павла Рачковські, котрий повинен був судити матч місцевого чемпіонату між АЕКОМ та Арісом, побачили п'яним у аеропорті.

Повідомляється, що Павел Рачковські, Радослав Сієцка, Адам Купчик і рефері VAR Кшиштоф Якубік розповідали про передісторію грецького футболу, говорили один одному неймовірні речі, вживаючи велику кількість алкоголю в літаку.

Коли греки в якийсь момент навіть сказали їм, що "ми не розуміємо, що ви говорите..", арбітри накинулися на них. Зокрема, інцидент стався між Рачковські і батьком із сином.

Серед іншого вони сказали, що ввечері підуть в клуб розважитися. Згодом, коли вони збиралися забрати свій багаж, вони знову спровокували двох греків і навіть плюнули в одного з них. Результатом усього цього стало те, що поліція втрутилася у дані розбірки, а також представник ЄПВ, який увійшов до багажної стрічки, щоб розділити їх!

Вишенкою на торті є те, що арбітри зникли, і ніхто не знає, де вони та що робити далі. Очевидно, що арбітраж цього поєдинку є під загрозою і проти них повинні бути застосовані штрафні санкції.