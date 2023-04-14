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Українець записав на свій рахунок результативну дію.

Аль-Айн в рамках півфінального поєдинку Кубка Президента приймає на своєму полі Аль-Васл.

В середині першої половини гри Андрій Ярмоленко відзначився незвичайним асистом. Український вінгер після прострілу з флангу намагався пробити, проте від нього м'яч потрапив до партнера.

Пропонуємо вашій увазі відео голу (якщо в новині відео не відображається, то дивіться його в нашому Telegram-каналі, або відключить блокування реклами):

Зазначимо, що в цьому сезоні Ярмоленко провів 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко відзначився голом за Аль-Айн.