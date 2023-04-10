Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 9 квітня:

Лондонський Арсенал поділив очки з Ліверпулем на Енфілді — заключний м’яч господарі забили на тлі помилки Олександра Зінченка.

Нападник Андрій Ярмоленко відзначився черговим голом за Аль-Айн.

Визначено найкращих гравця та тренера 20 туру української Прем’єр-ліги.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.