Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 9 квітня:
Лондонський Арсенал поділив очки з Ліверпулем на Енфілді — заключний м’яч господарі забили на тлі помилки Олександра Зінченка.
Нападник Андрій Ярмоленко відзначився черговим голом за Аль-Айн.
Визначено найкращих гравця та тренера 20 туру української Прем’єр-ліги.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.