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Українці вдруге за два дні поступилися португальській збірній.

Збірна України з пляжного футболу провела другий спаринг проти Португалії, у якому поступилася 3:7.

Команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука пропустила два м'ячі у першому періоді, після чого у другому португальці ще тричі вразили ворота "синьо-жовтих", які відповіли лише влучним ударом Дмитра Войтока.

У третьому періоді команди двічі обмінялися голами. У складі українців голами відзначилися Андрій Пашко та Олег Зборовський.

Зазначимо, що вчора відбувся перший спаринг між командами, який закінчився перемогою португальців (7:4).

Далі Україна вирушає до Назаре, де продовжить навчально-тренувальний збір. Попередньо є домовленість про два спаринги з місцевими командами.

Португалія — Україна 7:3

Голи: Сантуш, 10, 11, Мано, 16, Мартінш, 18, 23, 35, Пінтадо, 28 — Войток, 21, Пашко, 27, Зборовський, 34.

Україна: Неруш, Пославський, І. Борсук, Глуцький, Войток, Щериця, Войтенко, Заворотний, Пашко, Левченко, Зборовський, А. Борсук.