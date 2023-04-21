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Португальська зірка потрапила до чергового скандалу в Саудівській Аравії.

Ан-Наср висловився з приводу скандалу навколо нападника Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, після матчу з Аль-Хілялем (0:2) португальський форвард схопив себе за пах у відповідь на вигуки трибун "Мессі! Мессі!" із уболівальниками суперників.

Після цього стало відомо, що юрист Нуф бін Ахмед подав позов до прокуратури на Роналду, звинувативши його у непристойній поведінці. Якщо вина португальця буде доведена, його можуть депортувати та заарештувати.

"Роналду отримав травму. Його зіткнення з Густаво Куельяром, гравцем Аль-Хіляля, почалося з удару в дуже чутливу область. Це підтверджена інформація.

Щодо пояснень фанатів, то вони вільні думати, що хочуть", — наводить заяву клубу Squawka.

Цього сезону Роналду провів 11 матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії, в яких забив 11 голів та віддав дві результативні передачі.