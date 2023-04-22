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Українець приніс команді нічию у поєдинку з лідером чемпіонату.

У матчі 31 туру чемпіонату Азербайджану Карабах на своєму полі поділив очки із Зіряй. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Український нападник Владислав Кулач вийшов на заміну на 55 хвилині, після чого за сім хвилин зробив результативну передачу на Хаміда Кейта, що дозволило Зірі відіграти один м'яч.

Ще за три хвилини 29-річний українець сам відзначився результативним ударом, зрівнявши рахунок у матчі.

Зазначимо, що це був другий гол та перший асист від Кулача у складі Зірі, куди він перебрався з Динамо у січні цього року.

Після 31 туру Карабах лідирує у чемпіонаті Азербайджану, набравши 78 очок, випереджаючи Сабах на 10 балів. У Зірі — 42 бали та п'ятий рядок.