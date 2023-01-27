Україна

Причина розставання з клубом в дефіциті ігрового часу.

Форвард Владислав Кулач розповів причини, через які він покинув київське Динамо.

"Я вирішив залишити Динамо, бо не грав півтора року і це дуже важко. У мене з'явилася пропозиція, я обдумав і погодився. Я радий, що познайомився з хлопцями, командою, але у футбольному плані було не дуже добре.

Травми були, це справді так, я це не приховую. Всі це знають. Але я не відчував підтримки, проте відчував відношення від тренера, через якого зрозумів, що я не зможу там грати", — сказав Кулач в коментарі Футбол TIME.

Після відходу з Динамо Кулач підписав контракт з азербайджанською Зірою.