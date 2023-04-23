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Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 22 квітня 2023 року, 19:00.

У рамках тридцять першого туру італійської Серії A напередодні відбулась зустріч поміж римським Лаціо та Торіно.

Команда з середини турнірної таблиці, як виявилось за ходом гри, приїхала до столиці нав’язувати серйозну конкуренцію місцевому клубу, що було помітно вже з перших хвилин.

Римляни в підсумку й пропустили під завісу першої половини зустрічі, після чого "бики" обрали більш захисний варіант побудови та спокійно стримували атаки у відповідь.

У підсумку, "орли" змарнували невелику кількість спроб уразити чужі ворота та вже за підсумком поточних вихідних можуть опуститись на третю сходинку турнірної таблиці.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Торіно у італійській Серії A:

Лаціо — Торіно 0:1

Гол: Ілич, 43

Лаціо: Проведел — Марушич (Пеллегріні, 81), Патрік (Казале, 69), Романьйолі, Хюсай (Лаццарі, 69) — Мілінковіч-Савіч, Весіно (Антоніо, 54), Альберто — Педро (Іммобіле, 54), Дзакканьї.

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Буонджорно, Схюрс, Джіджі, Родрігес, Сінго (Гравіллон, 77) — Ілич, Лінетті, Радонич (Карамо, 69), Влашич — Санабрія.

Попередження: Романьйолі, Лінетті, Сінго, Родрігес, Гравіллон, Лаццарі.