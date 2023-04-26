Кіпер продовжить виступи в екзотичному чемпіонаті.
Євген Гальчук, Маріуполь
26 квітня 2023, 18:55
Екс-воротар донецького Шахтаря, Маріуполя та молодіжної збірної України Євген Гальчук перебрався до Ісландії.
Він став гравцем клубу Другої ліги країни Афтурелдінга і вже встиг дебютувати у переможному матчі над Карою — 4:0.
"Я дуже радий і пишаюся тим, що приєднався до лав Афтурелдінга. Я вірю, що цього сезону ми зможемо досягти своїх цілей. Вперед, командо", — сказав Гальчук.
На рахунку Гальчука 148 матчів за Маріуполь в усіх турнірах, у тому числі в кваліфікації до єврокубків. Також він зіграв 12 ігор за Інгулець.