Другое

Кіпер продовжить виступи в екзотичному чемпіонаті.

Екс-воротар донецького Шахтаря, Маріуполя та молодіжної збірної України Євген Гальчук перебрався до Ісландії.

Він став гравцем клубу Другої ліги країни Афтурелдінга і вже встиг дебютувати у переможному матчі над Карою — 4:0.

"Я дуже радий і пишаюся тим, що приєднався до лав Афтурелдінга. Я вірю, що цього сезону ми зможемо досягти своїх цілей. Вперед, командо", — сказав Гальчук.

На рахунку Гальчука 148 матчів за Маріуполь в усіх турнірах, у тому числі в кваліфікації до єврокубків. Також він зіграв 12 ігор за Інгулець.