Серйозні новини приходять із Саудівської Аравії.
Фото Ан-Наср
28 квітня 2023, 09:55
Після останніх невдач Ан-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії і в місцевому Кубку в клубі йдуть зміни.
Як пише видання Saudi Gazette, Мусаллі Аль-Муаммар — президент Ан-Насра, залишив свою посаду.
Окрім нього планується розпустити раду директорів клубу. Протягом найближчих днів клуб про це має повідомити офіційно.
Відзначимо, що фанати клубу негодують після вильоту Ан-Насра з Кубку країни від Аль-Вехди та поразки у чемпіонаті від Аль-Хілаля.
Також є конфлікти всередині колективу. Так зазначається, що в Кріштіану Роналду непорозуміння із тренерським штабом.