Другое

Серйозні новини приходять із Саудівської Аравії.

Після останніх невдач Ан-Насра у чемпіонаті Саудівської Аравії і в місцевому Кубку в клубі йдуть зміни.

Як пише видання Saudi Gazette, Мусаллі Аль-Муаммар — президент Ан-Насра, залишив свою посаду.

Окрім нього планується розпустити раду директорів клубу. Протягом найближчих днів клуб про це має повідомити офіційно.

Відзначимо, що фанати клубу негодують після вильоту Ан-Насра з Кубку країни від Аль-Вехди та поразки у чемпіонаті від Аль-Хілаля.

Також є конфлікти всередині колективу. Так зазначається, що в Кріштіану Роналду непорозуміння із тренерським штабом.