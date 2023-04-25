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Команда португальської зірки вилетіла із Кубка Саудівської Аравії.

У півфінальному матчі Кубка Саудівської Аравії Ан-Наср на своєму полі поступився Аль-Вахді з рахунком 0:1.

Єдиний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 23 хвилині результативним ударом відзначився Жан-Давід Богель.

При цьому гості грали у меншості з 53 хвилини зустрічі після вилучення Аль-Хафіта, який отримав другу жовту картку.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду провів весь матч, після чого йдучи з поля на підвищених тонах, роздратовано щось висловлював на адресу свого тренерського штабу, який очолює хорват Дінко Елічич, змінивший звільненого Руді Гарсію.

Таким чином, Роналду ризикує залишитися без трофеїв у своєму дебютному сезоні у Саудівській Аравії. Команда вилетіла з національних кубків, а також йде другою у чемпіонаті.