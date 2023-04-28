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Українці не отримають золоті медалі.

Аль-Айн в рамках фіналу Кубка Президента Об'єднаних Арабських Еміратів грав проти Аль-Шарджи та поступився в серії пенальті.

На початку другої половини гри Абдулбасіт вивів Аль-Шарджу вперед, але Лаба дуже швидко встановив паритет.

В серії пенальті Андрій Ярмоленко бив першим у складі своєї команди та вразив ворота. Його команда поступилась в серії пенальті з рахунком 13:12. Загалом, команди нанесли по чотирнадцять ударів.

Аль-Шарджа — Аль-Айн 1:1 (13:12 — в серії пенальті)

Голи: Абдулбасіт, 48 — Лаба, 55