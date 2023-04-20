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Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за чемпіонський титул.

У матчі 23 туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн на своєму полі переміг Аль-Шарджу з рахунком 2:0.

Перемогу команді Сергія Реброва принесли забиті м'ячі у виконанні Лаби, який оформив дубль.

Також зазначимо, що у стартовому складі Аль-Айну на поле вийшов український вінгер Андрій Ярмоленко, який відіграв 73 хвилини, після чого його замінили.

Після 23 турів Аль-Айн набрав 47 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ з відставанням від Аль-Ахлі на три очки. До кінця чемпіонату залишилося лише три тури.