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Український форвард займається індивідуально.

Становище українського нападника Романа Яремчука в Брюгге викликає доволі багато запитань після декількох непотраплянь у заявку.

Як повідомляє видання Nieuwsblad.be, футболіст збірної України не тренується в загальній групі команди — він займався індивідуально, проте причина цього не зазначається.

Нинішнього сезону Яремчук провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив три асисти. Українець не може забити з жовтня минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український нападник Роман Яремчук не потрапив у заявку Брюгге на матч з Ейпеном.