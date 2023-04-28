Український форвард займається індивідуально.
Роман Яремчук, getty images
28 квітня 2023, 22:13
Становище українського нападника Романа Яремчука в Брюгге викликає доволі багато запитань після декількох непотраплянь у заявку.
Як повідомляє видання Nieuwsblad.be, футболіст збірної України не тренується в загальній групі команди — він займався індивідуально, проте причина цього не зазначається.
Нинішнього сезону Яремчук провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив три асисти. Українець не може забити з жовтня минулого року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український нападник Роман Яремчук не потрапив у заявку Брюгге на матч з Ейпеном.