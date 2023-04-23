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Чорна смуга українського форварда продовжується.

Брюгге у своєму твіттері оголосив заявку на майбутній матч 34 туру чемпіонату Бельгії проти Ейпена.

До списку футболістів не потрапив український нападник Роман Яремчук.

Для 27-річного українця це вже друге непопадання до заявки в останніх трьох матчах. В одному з них він провів на полі лише вісім хвилин.

Нинішнього сезону Яремчук провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та зробив три асисти. Українець не може забити з жовтня минулого року.

Після 33 турів Брюгге набрав 56 очок та посідає лише п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче продати Яремчука у літнє трансферне вікно.