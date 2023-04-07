Хмари довкола українського форварда продовжують згущуватися.
Жан Віпотнік, twitter.com/NYCFCSOURCE
07 квітня 2023, 11:50
Нападник Марибора Жан Віпотнік у літнє трансферне вікно може перебратися до чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє Voetbal Nieuw.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного словенця зацікавлені Брюгге та Андерлехт.
Також за гравцем уважно стежить низка європейських клубів, у тому числі Динамо Загреб, Штутгарт, Гоффенгайм, Боруссія М та Феєнорд.
Керівництво Марибора готове попрощатися з нападником, якщо за нього запропонують близько чотирьох мільйонів євро.
Нинішнього сезону Віпотнік провів 30 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав одну гольову передачу.
Також нещодавно Жан провів два дебютні матчі у складі збірної Словенії, в одному з яких забив переможний м'яч у ворота Казахстану.
Раніше повідомлялося, що Брюгге може продати Яремчука, котрий не може забити з жовтня минулого року.