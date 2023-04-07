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Хмари довкола українського форварда продовжують згущуватися.

Нападник Марибора Жан Віпотнік у літнє трансферне вікно може перебратися до чемпіонату Бельгії. Про це повідомляє Voetbal Nieuw.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного словенця зацікавлені Брюгге та Андерлехт.

Також за гравцем уважно стежить низка європейських клубів, у тому числі Динамо Загреб, Штутгарт, Гоффенгайм, Боруссія М та Феєнорд.

Керівництво Марибора готове попрощатися з нападником, якщо за нього запропонують близько чотирьох мільйонів євро.

Нинішнього сезону Віпотнік провів 30 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав одну гольову передачу.

Також нещодавно Жан провів два дебютні матчі у складі збірної Словенії, в одному з яких забив переможний м'яч у ворота Казахстану.

Раніше повідомлялося, що Брюгге може продати Яремчука, котрий не може забити з жовтня минулого року.