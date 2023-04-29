Українець буде шукати собі новий клуб.
Руслан Костишин, фото Аксу
29 квітня 2023, 11:59
Український тренер Руслан Костишин останнім часом працював в Аксу з Казахстана, проте вирішив покинути клуб.
Як повідомляє офіційний сайт казахстанців, угода була розірвана за обопільною згодою, проте більше подробиць не розголошується.
Зазначимо, що у поточному сезоні клуб займає передостаннє місце у турнірній таблиці з чотирма очками після семи турів.
Нагадаємо, раніше тренер розповів, як у Казахстані замальовували українські прапори.