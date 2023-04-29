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Українець буде шукати собі новий клуб.

Український тренер Руслан Костишин останнім часом працював в Аксу з Казахстана, проте вирішив покинути клуб.

Як повідомляє офіційний сайт казахстанців, угода була розірвана за обопільною згодою, проте більше подробиць не розголошується.

Зазначимо, що у поточному сезоні клуб займає передостаннє місце у турнірній таблиці з чотирма очками після семи турів.

Нагадаємо, раніше тренер розповів, як у Казахстані замальовували українські прапори.