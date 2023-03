Ель-Пасо у матчі другої ліги США поступився Детройту з рахунком 1:3.

У цьому матчі у стартовому складі Ель-Пасо вийшов український півзахисник Денис Костишин.

На 18 хвилині зустрічі 24-річний українець красиво пробив головою, забивши дебютний гол у складі американської команди.

Nothing like that “first goal for your new club” feeling! ✨#ELPvDET #CincoDeLocos #VamosElPaso https://t.co/LvRV0fhHKk pic.twitter.com/b3Niw72JC0