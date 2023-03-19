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Українець відкрив рахунок своїм м'ячам за океаном.

Ель-Пасо у матчі другої ліги США поступився Детройту з рахунком 1:3.

У цьому матчі у стартовому складі Ель-Пасо вийшов український півзахисник Денис Костишин.

На 18 хвилині зустрічі 24-річний українець красиво пробив головою, забивши дебютний гол у складі американської команди.

Також зазначимо, що Костишин був визнаний найкращим гравцем Ель-Пасо у цьому матчі, отримавши оцінку 7,4 бала від статистичного порталу SofaScore.

Костишин перебрався до США у грудні 2022 року. До цієї зустрічі українець провів три поєдинки.