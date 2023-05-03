Футболістом зацікавився славетний клуб зі Стамбулу.
Франсіско Кальво - ESPN co
03 травня 2023, 10:50
Франсіско Кальво може доєднатися до складу Бешикташу — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі клуб лише цікавиться гравцем, конкретних перемовин поки що не було.
Гравець проводить крутий сезон у Коньяспорі. Команда активно бореться за єврокубки у чемпіонаті Туреччини.
Гравець Коста-Рики перейшов до команди із Сан-Хосе літом минулого року за 495 тисяч євро. Захисник провів 33 матчі в усіх турнірах.