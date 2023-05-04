Чергове поповнення в колекцію компанії.
Лого Сіті - Фото Вікіпедія
04 травня 2023, 19:28
Компанія City football group придбала нову команду у колекцію в Бразилії - повідомляє Transfer News Live.
Наступним клієнтом компанії стане Баїя.
Клуб з однойменного штату двічі ставав чемпіоном Бразилії, проте усі випадки трапилися минулого століття.
Наразі в каталозі CFG числяться такі команди як Манчестер Сіті, Жирона, Палермо, Баїя, Ломмель, Мумбаї Сіті, Труа, Нью-Йорк Сіті, Сичуань Цзюню, Мельбурн Сіті, Йокогама Марінос, Монтевідео Сіті та Болівар (партнери).