Компанія City football group придбала нову команду у колекцію в Бразилії - повідомляє Transfer News Live

Наступним клієнтом компанії стане Баїя.

Клуб з однойменного штату двічі ставав чемпіоном Бразилії, проте усі випадки трапилися минулого століття. 

Наразі в каталозі CFG числяться такі команди як Манчестер Сіті, Жирона, Палермо, Баїя, Ломмель, Мумбаї Сіті, Труа, Нью-Йорк Сіті, Сичуань Цзюню, Мельбурн Сіті, Йокогама Марінос, Монтевідео Сіті та Болівар (партнери).