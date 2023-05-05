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Грецький гранд спробує перехопити українського фахівця у національної збірної України.

Олімпіакос із першості Греції перебуває у пошуках нового головного тренера, і, як повідомляє грецький ресурс Sportdog.gr з посиланням на газету Κόκκινος Πρωταθλητής, український спеціаліст Сергій Ребров є одним із головних претендентів на цю посаду.

За інформацією джерела, кандидатура нинішнього керманича Аль-Айна з чемпіонату ОАЕ всерйоз розглядається керівництвом Олімпіакосу разом з аргентинцем Ернаном Креспо, який нині очолює Аль-Духаїль із вищого дивізіону Катару.

Як у Реброва, так і у Креспо влітку закінчуються терміни контрактів із їхніми нинішніми клубами, чим хоче спробувати скористатися пірейський гранд.

Зазначимо, що Сергій Ребров уже тривалий час є головним претендентом на те, щоб очолити національну збірну України. Повідомлялося, що УАФ вже має попередню угоду з українським фахівцем, проте також з'являлася інформація, що Ребров має намір продовжити контракт із Аль-Айном.