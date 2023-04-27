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Український фахівець залишиться в ОАЕ.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров у найближчому майбутньому не буде наставником збірної України. Про це повідомляє журналіст Мохаммед Хамад.

За інформацією джерела, 48-річний український фахівець продовжить контракт із Аль-Айном ще на кілька сезонів.

Чинний контракт українця розрахований до літа 2023 року.

Після 24 турів Аль-Айн набрав 48 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ, відстаючи від Аль-Ахлі на три бали. Третя команда Аль-Вахди має ті ж 48 пунктів.

Раніше була інформація, що УАФ пропонувала Реброву контракт на 10 років. Також повідомлялося, що із Ребровим домовився президент УАФ Андрій Павелко.

За словами Павелка, збірна України дізнається про ім'я нового головного тренера до найближчих матчів відбору Євро-2024.